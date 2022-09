Le Human Beatbox va faire bouger Bruxelles grâce à Berywam!

BERYWAM est LE groupe de Beatboxers originaires de France qui a fait sensation sur des dizaines de scènes lors de cet été 2022 dont en autre celle du Festival de Ronquières.

Cet Art du Beatboxing est sorti de l'ombre au début des années 80 grâce à certains pionniers du genre, tels que Doug E Fresh, Greg Nice, Buff Love du groupe The Fat Boys (RIP), Biz Markie (RIP) et a été également remis à jour quelques années plus tard par des artistes tels que Rahzel qui a démarré sa carrière à grande échelle avec le groupe The Roots, ... ou encore de notre côté de l'Atlantique par le groupe Saïan Supa Crew et notre star belge RoxorLoops.

Les membres de BERYWAM - Beatness, Rythmind, Wawad et Beasty - comme de nombreux Beatboxers de par le monde, ont cette envie de faire découvrir leur discipline à un large public et faire d'un concert de Beatbox un partage avec l'audience comme tout autre concert musical.

De plus, le groupe s'inspire de nombreuses background musicaux voyageant entre le Hip Hop, le R eggae, la musique classique ou encore l'électro. On peut d'ailleurs noter que le groupe a été proclamé vainqueur d'un championnat mondial à Berlin en 2018.