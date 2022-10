Le hula hoop, le nouvel accessoire de fitness qui cartonne.

Et si, pour bouger plus, on s'inspirait des jeux d’enfants ? Après la corde à sauter, le hula hoop et la nouvelle astuce pour faire du sport tout en s’amusant. Le hashtag #hulahoopfitness cumule plus de 141,7 millions de vues sur le réseau social TikTok.

Objet culte des cours de récréation des années 1990 à 2000, le cerceau fait son retour, cette fois-ci comme pratique sportive. Faire tourner le cerceau autour de la taille n’est pas une mince affaire.

Cela demande de mobiliser les abdominaux, le bas du dos et le bassin.

L'exercice permet de renforcer le cardio et l’endurance. Car faire tourner en continu le cerceau autour de la taille brûle des calories. Pour dix minutes de pratique, vous brûlez environ 100 calories. Il permet également de travailler la synchronisation.