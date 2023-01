Le houx : un grand arbuste aux nombreux atouts

Le houx a donné son nom à de nombreux lieux. C’est le cas par exemple d’un village situé dans le Namurois. Cela s’explique par le fait que ces arbres épineux sont très présents dans la Région.

Symbole d’éternité, le houx est l’une des plantes ornementales les plus utilisées dans les décorations de Noël. On l’utilise notamment pour confectionner les couronnes suspendues aux portes, mais aussi des guirlandes, des bouquets et des décorations de table. De nombreuses autres traditions et croyances concernent cet arbuste. Le houx symbolise ainsi la couronne que Jésus porta lors de la Passion tandis que ses baies évoquent la lumière et le sang versé par le Christ sur la croix.

D’après d’anciennes croyances, nos anciens se protégeaient des mauvais esprits, des sorcières, et des foudres divines grâce au houx. De même, les druides celtiques offraient aux hommes et aux femmes des villages des branches de cet arbuste afin de leur porter bonheur. Les Romains, eux, remettaient du houx, symbole de bienveillance, aux jeunes mariés en guise de porte-bonheur.