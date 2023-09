Le "Hot Pilates", la nouvelle tendance fitness de la rentrée.

"Nous avons constaté une augmentation de la popularité des cours et des entraînements que les gens ne peuvent pas facilement reproduire à la maison et le Hot Pilates entre définitivement dans cette catégorie", a déclaré Abigail McLachlan, professeure de Pilates à Londres, à Marie Claire UK. "La chaleur offre quelque chose de nouveau par rapport aux cours de Pilates plus traditionnels et les gens sont souvent attirés par des routines d'entraînement nouvelles et stimulantes."

"Lorsque vous avez chaud, vous avez tendance à vous concentrer davantage sur la sensation de votre corps, ce qui est idéal pour les éléments de pleine conscience de la pratique du Pilates", explique Eloise Skinner, un autre professeur de yoga britannique.

La chaleur va aider à détendre les muscles et à faciliter certaines positions de ceux qui ont des douleurs musculaires au quotidien.

Pour percevoir les effets du Hot Pilates, il est recommandé de le pratiquer une à trois fois par semaine avec des séances d’une vingtaine de minutes selon votre temps et votre motivation. Ce sport est déconseillé aux personnes qui souffrent de problèmes cardiaques.