Le hors-jeu de quelques millimètres qui annule le penalty provoqué par Yannick Carrasco

La Belgique a eu chaud face à la Croatie et a été sauvée par le VAR et quelques centimètres seulement ! Au quart d’heure de jeu, Yannick Carrasco a loupé son dégagement sur un coup-franc croate botté par Luka Modric, prenant la jambe d'Andrej Kramaric au lieu de la balle initialement visée. L’arbitre de la rencontre, Anthony Taylor, n’a pas hésité avant de désigner le point de penalty. Mais il a ensuite été contacté par les arbitres du VAR qui lui ont signalé une position de hors-jeu. Et il faut bien avouer que cela s’est joué à rien comme on peut le voir sur l’image en 3D ci-dessous.

Les Diables remercient l’arbitrage vidéo sur ce coup-là, car il faut bien avouer qu’il aurait été difficile de repérer ce hors-jeu à vitesse réelle.