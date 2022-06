Le HomePod d’Apple pourrait revenir dans un format plus grand

La première enceinte connectée d’Apple (qui n’a jamais été commercialisée en Belgique) a tiré sa révérence il y a plus d’un an, laissant la place à l’HomePod Mini, une petite enceinte plus colorée et plus abordable (et cette fois officiellement commercialisée chez nous).

Mais un retour à un format plus imposant, offrant un meilleur son, est toujours dans les cartons de la marque à la pomme, si on en croit les dernières informations révélées par le journaliste Mark Gurman. Dans sa newsletter hebdomadaire Power On, le journaliste de Bloomberg annonce une nouvelle version de l’enceinte, de la même taille que le tout premier HomePod.