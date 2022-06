Le Home Designer, ce magicien de la maison

Durant des siècles et des siècles, la maison et le foyer sont très peu décorés. Sinon par quelques signes religieux. Le reste étant agencé pour répondre aux fonctions de base : manger, dormir, produire.

Mais peu à peu, la société se complexifiant, la nécessité de varier les modalités d’expression du pouvoir, la scission entre le sacré, le profane, le pur, l’impur, entre le peuple et ses dirigeants, l’objectif ostentatoire de montrer la supériorité d’un lieu et de ses occupants (rois/reines, prêtres, notables ou encore empereurs/impératrices), ont fait naître le besoin de décorer temples, palais, résidences et châteaux. Et, dès lors, l’histoire des arts et des artisanats s’en est donné à cœur joie, et à grands frais, partout sur la planète.

A tel point qu’au 17e siècle, des théories de la décoration d’intérieur sont élaborées, des livres sont écrits, des controverses voient le jour, où s’affrontent, dans un clivage que l’on retrouve d’ailleurs tout au long de l’histoire des métiers et jusqu’aujourd’hui encore, des architectes porteurs de l’intelligence abstraite et les artisans de métier, souvent considérés comme esclaves de la matière. Les débats portent sur la limite entre la beauté et le superflu, entre le bon et le mauvais goût, frôlant parfois autant les pâquerettes que la distinction désormais célèbre entre un bon ou un mauvais chasseur, si bien décrite par les Inconnus.

Si l’on devait résumer la longue et tumultueuse histoire de nos aménageurs d’intérieurs, on pourrait dire que " du château doré chargé de montrer qu’il domine le royaume qui l’entoure, on va passer au 16e siècle à la demeure dorée chargée de montrer la puissance de ceux qui l’habitent, pour en arriver, au tournant des années 30, à l’individu devenu roi avec pour seul royaume certain, sa maison, qu’il dore et décore pour lui-même, et ce même si l’ostentatoire dit rarement son dernier mot. "