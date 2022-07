Le hit de Kate Bush, "Running Up That Hill", repris version metalcore

Le youtubeur et musicien américain Anthony Vincent a publié une reprise de Running Up That Hill bien différente de l’originale… du metalcore dans le style du groupe Killswitch Engage.

Comme vous l’avez sans doute remarqué, la saison 4 de Stranger Things fait beaucoup parler d’elle dans le monde de la musique. En effet, le classique de Kate Bush ainsi que Master of Puppets de Metallica battent des records à tous les niveaux puisque présents dans des scènes dorénavant devenues cultes. Le succès rencontré par ces morceaux inspire aux reprises et autres buzz.

Exemple ici avec le Youtubeur Anthony Vincent, qui vient de sortir Running Up That Hill version metalcore à la Killswitch Engage. Il a en effet utilisé le style de chant de l’ancien chanteur Howard Jones sur des riffs de guitare bien agressifs et un picking particulier.

Découvrez le clip ci-dessous :