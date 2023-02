Le hip-hop fête ses 50 ans aux Grammy Awards : à quoi correspond ce chiffre ?

Ce dimanche 5 février, les Grammy Awards se dérouleront à la Crypto.com Arena, à Los Angeles. La cérémonie, présentée par Trevor Noah pour la troisième fois consécutive, rendra hommage au hip-hop à l'occasion de ses 50 ans.

Même si la date exacte du début du hip-hop fait débat, les spécialistes considèrent qu’il est né à New-York, dans le Bronx, au début des années 70. C’est l’événement organisé par DJ Kool Herc le 11 août 1973 qui aurait donné naissance au mouvement. "1973 marque la soirée que Kool Herc a faite pour sa sœur Cindy dans un bâtiment du Bronx. En 1977, des gens commençaient à parler de ce mouvement qui prenait de plus en plus d’ampleur. Mais bien avant ça, des gens étaient déjà dans les parcs, en train de donner vie au hip-hop.", a déclaré Sacha Jenkins, producteur, écrivain, musicien et chroniqueur spécialisé dans le hip-hop, d'après Hip-hop Corner.

Bien qu’il ait été longtemps dénigré, le hip-hop s’est imposé dans la culture (que ce soit à la télé, à la radio ou encore dans la sape) au point de devenir le style musical le plus écouté aujourd’hui. Et les Grammys, qui ont été accusés d’être trop conservateurs et dépassés, semblent le reconnaître. Ainsi, durant la soirée, un hommage sera rendu au hip-hop à l’occasion de ses 50 ans, comme le rapporte Tout Sur.

Le 31 janvier, Questlove a annoncé dans une vidéo qu’il rendra hommage aux plus grands noms du hip-hop durant la cérémonie des Grammy Awards. Dans ladite vidéo, le DJ, batteur, journaliste de presse musicale et producteur a expliqué avoir organisé les célébrations notamment avec son groupe, The Roots, et a avancé ceci : " Je suis vraiment ravi d’annoncer qu’il y aura un segment spécial lors de l’émission des Grammys, ce dimanche soir, en l’honneur du 50e anniversaire du hip-hop (…) Pouvez-vous croire à 50 ? Ça va être un moment absolument incroyable avec certains des plus grands noms du genre qui vont se réunir pour célébrer l’histoire du hip-hop – son passé, son présent, son avenir."