Le hip-hop fête ses 50 ans : à quoi correspond ce chiffre ?

Le 5 février dernier, les Grammy Awards, accusés d’être trop conservateurs et dépassés, se sont déroulés à la Crypto.com Arena, à Los Angeles. L’organisation semble enfin reconnaître l’envergure du hip-hop car pendant la cérémonie présentée par Trevor Noah pour la troisième fois consécutive, un hommage a été rendu au hip-hop à l’occasion de son anniversaire.

Le 31 janvier dernier, Questlove avait annoncé dans une vidéo qu’il rendra hommage aux plus grands noms du hip-hop durant la cérémonie des Grammy Awards. Dans ladite vidéo, le DJ, batteur, journaliste de presse musicale et producteur avait expliqué avoir organisé les célébrations notamment avec son groupe, The Roots, et avait avancé ceci : "Je suis vraiment ravi d’annoncer qu’il y aura un segment spécial lors de l’émission des Grammys, ce dimanche soir, en l’honneur du 50e anniversaire du hip-hop […] Pouvez-vous croire à 50 ? Ça va être un moment absolument incroyable avec certains des plus grands noms du genre qui vont se réunir pour célébrer l’histoire du hip-hop – son passé, son présent, son avenir."