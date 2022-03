Le Hip Hop A6000, le retour des bonnes "vibes" comme on les aime !

Le Hip Hop A6000, concours de danse qu'on ne présente plus a été hélas une des 1ere victimes au début de la pandémie en Mars 2020 devant annuler son événement alors que le monde se posait des questions sur ce fameux virus.

Les organisateurs n'ont pas baissé les bras puisque l'année suivante, ces derniers ont mis en place une version digitale Online invitant les Crew à envoyer des vidéos et produisant une émission télévisée pour l'occasion. Envie de revoir l'émission? click ICI

La situation sanitaire n'étant plus identique à celle de 2020, nous sommes heureux de vous annoncer que l'édition 2022 du Hip Hop A6000 aura bel et bien lieu AVEC son merveilleux public en salle et pour le coup toujours à l'Eden de Charleroi les 1, 2 & 3 avril.

Alors que des qualifications sont mises en place:

Le 5 mars a eu lieu la Qualification à Paris suivie de celle de Charleroi le 20 mars de 11-19h - 1vs1 Hip-Hop & BBoying à la Maison des Jeunes La Broc, Charleroi.

Les gagnants et danseurs sélectionnés seront invités à participer à la Grande finale le dimanche 3 avril à l'Eden de Charleroi.

Ci-dessous, tu trouveras le programme complet:

Vendredi 1 avril 2022

Côté Brasserie Eden :

18h Kids Party

20h Opening Party

> Hip-Hop Party version Session ça danse organisée par Zach Swagga, aux platines DJ Mwaku & Younes Funky Feet. L’occasion de rencontrer les juges, danseurs participants, intervenants autour d’un moment convivial d’échange et de partage

> Battle Top Rock : Le Battle est organisé par Younes Funky Feet durant la soirée. Le gagnant de ce Battle sera ensuite invité en Guest à participer au Festival Funky Break’s le weekend du 9 et 10 avril.

(inscriptions gratuites).

Samedi 2 avril 2022

Maison des Jeunes La Broc :

Des workshops en break et hip-hop sont donnés par nos Juges :

10h – 11h : Lucky / Delanotché

11h – 12h : Camine / Sadeck

12h – 13h : Hurricane / MystiquX

Côté Scène Eden : Concours chorégraphique

17h Catégories Enfants et Ados

19h Workshop online Pop’N Taco

20h Catégorie Adultes et Démo des Juges

MC’s Maleek et Phil One et nos DJ’s T-Bull et Urkel

Côté Brasserie Eden :

22h After Party

Dimanche 3 avril 2022

Côté Scène Eden :

11h – 19h Battles et Finales :

Battle Crew vs Crew All Style

Battle 1vs1 Break & Hip-Hop

Battle Guest 5vs5 Break

Un weekend qui s'annonce très chaud en émotions mais également artistiquement surtout après cette période que chacun et chacune d'entre nous a dû subir.