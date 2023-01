Le headbanging serait-il dangereux pour votre santé ?

La radio française Europe 1 a aujourd’hui interrogé le neurologue Jean-François Chermann sur le sujet, et il va dans le même sens que l’étude précédente : "La chanson dure de 2 à 4 minutes. C’est vraiment extrêmement long", détaille ce spécialiste des commotions. "Lorsqu’il y a ces mouvements qui sont extrêmement intenses et extrêmement amples, les cervicales ne maintiennent pas le cerveau".

"De plus, le cerveau est relativement libre dans la boîte crânienne. Les méninges qui l’entourent ne forment qu’un "mince coussinet" entre le cerveau et l’ossature. C’est ce qui conduit un peu à ces phénomènes de 'coup du lapin'", précise le neurologue en ajoutant que la pratique du "headbang" est encore plus risquée pour les plus de 50 ans dont le cerveau est plus fragile.

Pensez donc à votre santé lors de votre prochain concert et votre prochaine "session de headbanging" !