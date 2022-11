Le Havre, le citytrip entre ville architecturale et mer

Autre visite qui a son petit effet, celle du port, l’un des plus importants de France. Les balades organisées permettent d’observer de plus près les géants des mers, le travail des dockers, et les installations portuaires. Cela permet finalement de mieux prendre l’importance de ce port pour la ville et le pays. Et cerise sur le gâteau, depuis la mer, vous avez un panorama exceptionnel sur la ville du Havre, son architecture, ou sur les majestueux paquebots qui franchissent la Porte Océane le long de la plage.