Le Hard-Rock : issu du blues, un style agressif saturé de guitares

C’est quoi le hard-rock, ou heavy metal, et qui l’a inventé ? Vaste question sans une réponse définitive mais des réponses, des pistes. Et si on la pose à des musiciens de metal/hard rock : "Qui est le père de metal ?", à plus de 80% ils répondent Black Sabbath.

C’est un peu plus complexe, on remonte pour ça fin des années 50 avec l’electric blues et le son de bluesmen qui devient plus "crasseux", plus "lourd". On pense à des instrumentaux signés par Link Wray en 1958. Fin des années 60, les choses se concrétisent avec des groupes comme Blue Sheer, The Guess Who, ou encore Cream cité comme précurseur du hard rock, avec "Sunshine Of Your Love".