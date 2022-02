Le "hangxiety" ou la déprime post-gueule de bois.

Contraction des termes anglophones "hang over" ("gueule de bois") et "anxiety" ("anxiété"), l'"hangxiety" désigne le fait de ressentir les effets physiques liés à la gueule de bois (maux de tête ou de ventre, nausées, fatigue...) doublés d'un mal-être psychologique. Un phénomène qui peut se manifester de manière ponctuelle ou plus régulière dans la mesure où il peut être lié à plusieurs facteurs.

La raison la plus courante (et aussi la plus évidente) est liée à une sécrétion généralement réduite de dopamine. Surnommée "hormone du bonheur", cette substance chimique fabriquée par les neurones régule notre niveau d'anxiété.

Plus l'abus d'alcool a été important, plus la chute de dopamine risque d'être élevée, ce qui peut entraîner un sentiment d'angoisse.

Le cortisol peut également jouer un rôle dans la manifestation de l'hangxiety. Contrairement à la dopamine, cette hormone, associée à la régulation des glucides, peut augmenter le stress si elle est sécrétée en trop grandes quantités. Or une consommation excessive d'alcool va entraîner une surproduction de cortisol et risque donc de conduire à du stress et/ou de l'anxiété.