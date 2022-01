Le Hangar ouvre le Photo Brussels Festival avec l’expo collective « Á l’ombre des arbres »

L’Amazonie en résistance

Seeds of Resistance (graines de résistance) est le projet toujours en cours de l'uruguayen Paolo Albaranga auprès des populations qui tentent de protéger leur terre des ravages de l’exploitation forestière et de l’agro-industrie. La série compte déjà 14 portraits d’hommes et de femmes, indigènes et/ou activistes, porte-voix de la résistance. C'est José du peuple Achuar qui a organisé des groupes de surveillance du territoire, notamment par drones. Ou Dani, une militante LGBT et en lutte contre l'industrie agro-alimentaire qui menace la réserve naturelle où elle vit. On le constate, la lutte indigène est bien ancrée dans le XXIe siècle. Les photomontages de Pablo Albarenga rendent compte de cette modernité en mettant en parallèle, en vue "aérienne", le corps du/de la militant.e et le territoire en péril. Dans une équivalence du vivant, humain et non-humain.

Avec leur projet Aya (" fantôme", " âme " en quichua), Arguiñe Escandón et Yann Gross réussissent à fusionner humanité, histoire et politique dans un projet extrêmement sensible réalisé entre 2016 et 2019 dans la forêt amazonienne au Pérou. Au départ d’une photo de la fin du 19e siècle, montrant l’explorateur Charles Kroehle entouré d’indigènes, posant à côté d’un crocodile mort, les deux artistes décident de partir au Pérou pour " se débarrasser des images d’eldorado, de conquistadors, de sauvages, bons ou mauvais " (A. Robert). Le couple en ramène des photos presque traditionnelles de ce genre d’expédition : coin de forêt, humains dans les activités quotidiennes (un homme qui fume, une vieille femme qui projette un liquide dense comme la sève, animaux, cours d’eau. Des photos sombres, par la teinte bleuâtre du crépuscule et par cette impression de " perte annoncée ", de documents déjà précieux. En contraste, Escandon et Gross ont réalisés des images, quasi transparentes, de pan de forêt à l’aide du jus de plantes aux propriétés photosensibles. Des images aux tons ocre et verdâtre, lumineuses mais spectrales. Les très grands tirages de ces phytotypes, dont un collé sur une paroi de verre, sont impressionnants. Témoigner et nous toucher n’est pas si fréquent.