Le Handisport School Trophy : des activités handisportives et inclusives

Les activités étaient supervisées par des étudiants provenant de l’Université de Liège et de la Haute école de la Province. Afin de se préparer au mieux à cet évènement, ils ont suivi une formation de la Ligue Handisport Francophone au préalable. Participer à cette journée était donc une évidence. " Pour nous c’est un apprentissage, mais c’est aussi pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux lieux. C’est de pouvoir inclure tout le monde, de pouvoir avoir des enfants atteint de handicap comme des enfants " ordinaires ", donc c’est de pouvoir les rassembler " raconte Emeline, étudiante en éducation spécialisée.

Les activités sont basées sur des gens qui ont des problèmes comme nous.

Pour Loris, élève en situation de handicap mental, c’était une journée de découvertes. " Là on vient de faire un mime, on a fait des dessins, et on a fait un quiz sur tous les sports pour les enfants handicapés et les normaux. Les activités sont basées sur des gens qui ont des problèmes comme nous. Ça a l’air bien, j’ai hâte de tester les différents sports bien sûr ".

Le Handisport School Trophy est un évènement organisé dans chaque province de Belgique grâce à la Ligue Handisport Francophone.