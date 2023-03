Le handicap salarial est-il un indicateur fiable ?

On ne peut toutefois pas nier que les salaires augmentent plus vite chez nous que chez nos voisins. C’est évidemment dû à l’indexation automatique des salaires chaque fois que l’indice santé est dépassé. Or, l’inflation a atteint de tels niveaux que cet indice a été dépassé plusieurs fois au cours de ces derniers mois.

Mais il pourrait y avoir seulement un décalage dans le temps par rapport à la France, l’Allemagne et les Pays-Bas. "Dans d’autres pays, il n’y a pas l’indexation automatique, donc les syndicats, quand les prix augmentent, quand il y a de l’inflation, doivent déposer un cahier de revendications, doivent éventuellement menacer de faire grève et doivent, le cas échéant, faire grève pour obtenir une augmentation, argumente Philippe Defeyt. Et donc, en tout état de cause, ça prend plus de temps dans d’autres pays pour que les salaires suivent l’inflation qu’en Belgique."

Chez nous, ce côté automatique ne risque-t-il pas d’entraîner une spirale prix-salaires ? Pour Xavier Dupret, le plus dur est passé. "Dans toute la zone euro, il n’y a pas d’indexation automatique des salaires. Quelque part, les salaires ont déjà cédé devant l’augmentation des prix, et donc, pour maintenir leurs marges, les entreprises vont devoir maintenant moins agir sur leur power pricing, leur capacité à augmenter les prix de par leur position dominante, tout simplement pour préserver leur niveau de vente."

Comme on le constate, la notion de handicap salarial est sujette à interprétation, à remise en question, un peu comme les indicateurs du PIB. Le débat ne fait que commencer.