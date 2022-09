Le "handicap salarial" de la Belgique proche de 2% : les salaires évoluent plus vite chez nous

Le "handicap salarial" de la Belgique, qui exprime la différence entre l’évolution attendue des salaires belges et celle dans les pays voisins, atteint quasiment 1,9%, indique L’Echo vendredi. Le quotidien relaie un rapport du Conseil central de l’économie (CCE) sur la situation macro-économique axé sur les causes et les conséquences de l’inflation présenté au Groupe des 10.

D’après le quotidien, il s’agit d’un état des lieux destiné à présenter aux partenaires sociaux une même version de la situation inédite dans laquelle se trouve l’économie mondiale en général et belge en particulier.