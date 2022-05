Le handbiker Maxime Hordies remporte l’argent aux Championnats d’Europe de paracyclisme

Les Championnats d’Europe de paracyclisme se déroulent en Autriche du 25 au 29 mai. Ce jeudi, lors de la première journée des contre-la-montre, le handbiker belge Maxime Hordies a remporté la médaille d’argent. C’est l’Italien Corneliagni qui est reparti avec l’or alors que le Tchèque Jahoda a terminé troisième.

Hordies, d’Overijse (Rolling Lions club), a été le premier et seul athlète belge à disputer un contre-la-montre de 17,8 kilomètres, avec un départ et une arrivée à Schwanenstadt.



"Ce n’était pas mon meilleur temps, mais je suis content", a déclaré Hordies dans un communiqué de la Paralympic Team Belgium. "L’Italien était meilleur aujourd’hui, surtout dans les montées. Je suis content de mes virages et j’ai tout donné. Il y avait encore de la fatigue d’Elzach et d’Ostende dans mes bras. Maintenant, je vais bien me reposer et j’espère pouvoir tenter le titre européen dimanche. La course en ligne me convient généralement mieux".

Vendredi, les contre-la-montre des deux-roues, tandems et tricycles sont au programme. Il y aura donc de nouvelles opportunités de briller pour la Paralympic Team Belgium, tout comme pour les courses sur route qui se dérouleront samedi et dimanche. Six coureurs et deux pilotes belges participent au Championnat d’Europe