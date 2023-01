Le handball belge en plein boum... Tout le monde se lève pour les vedettes de la roucoulette!

La 28ème Coupe du monde masculine de handball touche à sa fin. On connaîtra ce soir, à l’issue des demi-finales Espagne-Danemark et Suède-France, l’affiche de la grande finale programmée dimanche à Stockholm. La Belgique, elle, a quitté le tournoi lundi après une courte défaite 24-22 face aux Etats-Unis. Une ultime défaite qui n'enlève rien au parcours encourageant des Red Wolves qui, on le rappelle, disputaient le Mondial pour la première fois depuis la création de la compétition en 1938 ! Leurs prestations, diffusées en direct sur la RTBF et largement commentées dans les médias de presse écrite et sur les réseaux sociaux, ont inévitablement attiré les regards.

Après cet énorme focus médiatique, les clubs belges doivent-il s'attendre à un boum des affiliations ? Jadis, le judo a bénéficié des médailles d’Ingrid Berghmans et de Robert Van de Walle, le tennis a profité des performances de Justine Henin et de Kim Clijsters et, aujourd’hui, les clubs cyclistes voient débarquer des grappes de gamins fans de Wout Van Aert et de Remco Evenepoel. Et puisqu’on évoque, avec le handball, un sport collectif, les titres glanés par notre équipe nationale de hockey ont donné naissance à de nombreuses nouvelles structures dans des zones historiquement moins sensibles au stick, au pénalty-corner ou au stroke.

Actuellement, on recense à la grosse louche 10 000 handballeurs en Belgique. En Wallonie, les clubs les plus " populeux " ont pour noms Visé, Eynatten-Raeren, Eupen et Tournai. La formation n’a plus de secret pour eux. On y enseigne chaque semaine avec passion l’art du lob et de la roucoulette. Nous nous sommes rendus à Tournai pour y rencontrer Laurent Vanden Brande, le président de l'Estudiantès, actuel huitième de la Division 1 nationale (NDLR : l’étage juste en-dessous de la BENE-League, le championnat belgo-néerlandais). Comme partout, le Covid y a fait des dégâts. Aujourd’hui, l’" Estu ", dont le budget avoisine les 100 000 euros, compte 160 membres. L’objectif est clair : rejoindre dans les cinq ans la BENE-League et le cap des 200 affiliés !