Le "hair cycling" pour des cheveux parfaitement hydratés .

Face au succès du "skin cycling", une méthode popularisée par le Dr Whitney Bowe, dermatologue renommée basée à New York, hommes et femmes entendent bien étendre les vertus de cette technique au reste du corps. Et les cheveux n'y échappent pas. Le "hair cycling", routine capillaire calquée sur celle appliquée à la peau, fait de plus en plus d'émules dans le monde. Il s'agit d'adapter ses soins aux besoins de ses cheveux et ce, pour chaque lavage, afin de leur offrir tous les actifs nécessaires pour être parfaitement hydratés, brillants et en pleine santé. Un programme qui, malgré son caractère onéreux, fait déjà l'unanimité sur les réseaux sociaux, TikTok en tête.

Pour mieux comprendre le "hair cycling", il est nécessaire de se familiariser, si ce n'est pas déjà fait, avec son aîné, le "skin cycling". Prodigué dans le cabinet du Dr Whitney Bowe depuis de nombreuses années, cette méthode consiste à alterner soins et périodes de récupération pour laisser la peau respirer. Il s'agit plus précisément de consacrer une nuit à l'exfoliation, une nuit aux rétinoïdes, puis d'envisager deux nuits de récupération consécutives. Un rituel censé sublimer la peau et l'aider à se protéger contre les agressions extérieures qui a déjà généré plus de 340 millions de vues sur le réseau social chinois. Cela a aussi donné naissance à des routines beauté similaires pour l'ensemble du corps.