Le 'hair cycling', la routine capillaire pour des cheveux brillants et hydratés

Il est primordial de ne pas se laver les cheveux tous les jours, un geste bien trop nocif pour les cheveux, mais de se contenter de deux à trois routines capillaires par semaine, tout au plus. L'intérêt de cette technique réside dans les produits utilisés pour ces routines, qui doivent systématiquement changer. L'idée est de ne pas utiliser le même produit pour pouvoir cibler non pas un mais plusieurs besoins spécifiques.

Les utilisateurs précisent que les produits coiffants peuvent être identiques mais qu'il est nécessaire de changer de shampoing et d'après-shampoing pour chaque routine de la semaine.

commencer par un nettoyage en profondeur, voire détoxifiant, pour éliminer saletés et résidus, puis se concentrer sur la réparation des dommages causés à la fibre capillaire, pour le troisième lavage, c'est l'hydratation qui doit primer. Une étape indispensable avant de recommencer inlassablement ce nouveau rituel beauté.

Le tout bien évidemment adapté à la nature de vos cheveux et à leurs besoins spécifiques. Les produits, peu importe l'ordre de rotation choisi, peuvent - et doivent même - évoluer avec le temps et en fonction des saisons, tout comme des besoins de chacun.

On l'aura compris, cette routine n'est pas la plus abordable mais elle permettrait de cibler toutes les problématiques de nos crinières au fil des semaines...