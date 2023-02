Le Hainaut reste la province où les maisons sont les moins chères

170 mille euros de prix médian pour une maison, 163 mille euros pour un appartement. La province de Hainaut reste la moins chère du pays pour investir, c’est ce que révèle la Chambre des Notaires dans son baromètre immobilier 2022.

D’une région à l’autre de la province, les prix diffèrent fortement. Frameries, Colfontaine restent parmi les moins chères. Là, l’an dernier, le prix médian d’une maison était de 120 mille euros. Tout en haut du classement par contre, on retrouve Silly avec 295 mille euros de prix médian pour une maison en 2022. Silly devance Enghien (prix médian de 287 mille euros) au classement, la proximité de Bruxelles a sans conteste une influence sur les prix de l’immobilier.

Parmi les autres communes où les prix sont plus élevés, on retrouve Flobecq (270 mille euros), très prisées dans acheteurs flamands, et Jurbise (272 mille euros), probablement pour son cadre verdoyant et sa gare, mais aussi Les Bons Villers (270 mille euros) et Gerpinnes (280 mille euros). A Gerpinnes, le prix médian a même augmenté de près 50% en 5 ans. Les notaires l’expliquent par la proximité avec Charleroi et la présence de beaucoup de grosses maisons dans cette commune.