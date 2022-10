Le Hainaut est la province où il y a le plus d’accidents de tracteurs

La prudence est particulièrement de mise en cette période de l’année où les jours raccourcissent et où les routes sont parfois boueuses. Vias, l’institut de sécurité routière, recommande de faire particulièrement attention aux tracteurs agricoles en ce mois d’octobre.

En effet, les tracteurs sont impliqués dans près de deux cents accidents par an et c’est en Hainaut qu’on dénombre le plus de cas au cours de la période 2017-2021. Il est vrai que le Hainaut est la province la plus agricole. Mais il n’empêche, c’est le mois d’octobre qui est le plus dangereux, avec un accident par jour en moyenne. Benoît Godart, de Vias, rappelle que la période est très à risque : "les agriculteurs sont dans les champs en train de faire les dernières récoltes et malheureusement ça peut avoir des conséquences sur la sécurité routière".

En effet, octobre est le mois des dernières récoltes de maïs, de pommes et de terre, le mois de l’arrachage des betteraves aussi. Tout cela génère une grande activité sur les routes : beaucoup de tracteurs, pas mal de boue. N’oublions pas que les tracteurs sont robustes et donc les accidents sont souvent plus graves. Par ailleurs, ils roulent plus lentement, ce qui peut surprendre certains automobilistes. Ensuite, les conducteurs sont tentés de dépasser les convois agricoles, ce qui peut s’avérer très périlleux. Enfin, on ne s’attend pas toujours à ce qu’ils tournent pour entrer ou sortir d’un champ et ces manœuvres peuvent être source d’incompréhension entre conducteurs. Les accidents de tracteurs ont fait 225 victimes l’an dernier.