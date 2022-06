Le Hainaut est la province belge où on compte le plus de détenteurs d’armes de poing.

La plupart des professionnels du secteur ne remarquent pas une augmentation des ventes d’armes de poing. Au contraire, beaucoup constatent que de plus en plus de personnes veulent se débarrasser de leur arme. La faute à une législation très contraignante. "Ces derniers temps, on a malheureusement pas mal de personnes qui sont venues rendre leur arme. Beaucoup n’ont plus été assidues aux séances de tir obligatoires. Après un contrôle quinquennal effectué par le service arme de la Province, si toutes les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir détenir une arme, vous perdez le droit d’avoir une arme chez vous", explique Giuseppe Iacono, armurier à La Louvière.

Pour pouvoir disposer d’une arme dans un but sportif et récréatif, il y a toute une série de conditions strictes. "Il faut évidemment être majeur. Il y a un examen théorique à la police. La police effectuera aussi une enquête approfondie sur la personne, au sein de la famille, du domicile pour s’assurer que cette demande ne se fait dans un but de défense personnelle. Il faudra ensuite s’affilier à un club de tir et prouver suffisamment de séances de tir. Cette activité doit être exercée régulièrement", explique-t-il.

Face à ces contrôles stricts, de nombreux Belges tentent de plus en plus de contourner la législation. La police fédérale alerte. De plus en plus de particuliers optent pour des armes artisanales.