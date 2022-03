Le gwo ka, musique, danse et chant des Antilles, du dénigrement au patrimoine de grande valeur

Le gwo ka est un genre musical très fort répandu en Guadeloupe, l’île la plus rurales des Antilles françaises. Genre musical qui englobe dans un même ensemble les rythmes, les chants et les danses spécifiques à ce style. Petit tour d’horizon avec Hélène Van Loo.

Musique des sentiments

Le gwo ka est hérité des Africains, déportés aux Antilles pour y être réduits en esclavage. Né dans la douleur, le gwo ka a connu le dénigrement et l’interdit avant de se répandre dans l’archipel comme patrimoine de grande valeur.

Le gwo ka remonte donc au temps de l’esclavage et le tambour ka était le moyen de communication entre les esclaves travaillant dans les plantations.

le gwo ka se joue avec deux types de tambours, tout d’abord le "boula", à la sonorité plus grave, qui joue le rythme central. Ensuite, il y a le "maké", qui a un son plus aigu et qui joue les solos et les parties d’improvisations durant les cérémonies.

Le gwo ka se joue sur sept familles de rythmes différents, nés des états d’âme d’un peuple, de ses joies, de ses peurs… Et chaque rythme de base est porteur de sentiments.

Musique de résistance

Le gwo ka jouit depuis les années 60 d’un regain de popularité, il est le symbole de l’identité noire de la Guadeloupe. Musique de résistance, le gwo ka est l’un des éléments les plus emblématiques de la société guadeloupéenne et ses expressions contemporaines explorent de nouvelles pistes musicales, chorégraphiques et chantées. Il accompagne les temps forts de la vie quotidienne ainsi que les manifestations festives, culturelles et profanes. Il accompagne également des mouvements de revendications sociales et politiques.