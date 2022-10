Le guitariste Josh Klinghoffer évoque son expérience au sein des Red Hot Chili Peppers

Le musicien est revenu sur sa carrière de 10 ans au sein du groupe californien, expliquant notamment que, d’un point de vue créatif, l’expérience était "très étouffante".

C’est en 2009 qu’il a officiellement rejoint de line-up après avoir joué comme musicien de tournée pour les Red Hot, juste après le départ de John Frusciante. Il a enregistré deux albums avec eux : I’m With You en 2011 et The Getaway en 2016. On lui a ensuite demandé de quitter la formation suite au retour de John Frusciante et il a intégré, depuis, l’équipe de tournée de Pearl Jam.

Et c’est au magazine Guitar World qu’il s’est confié : "Autant j’aime ces mecs, j’ai adoré jouer avec eux, et autant c’était étouffant, créativement parlant. C’est un groupe bien installé, avec un son bien défini, et j’ai appris au fil du temps qu’il était difficile de dévier de cette ligne. Autant je pensais qu’ils étaient ouverts à l’expérimentation, autant j’ai constaté qu’ils préféraient rester sur leur propre chemin".

Au départ de Josh Klinghoffer, Flea avait déclaré au magazine NME : "C’était un grand tournant pour nous, le fait de se séparer de Josh. Il est resté avec nous 10 ans, et émotionnellement, c’était compliqué. Il était non seulement un grand musicien, mais aussi attentionné et soutenant… Il pensait au groupe, entrait en studio, jouait quelques trucs et laissait les choses se développer… C’était vraiment excitant."

De leur côté, les Red Hot ont dévoilé un second extrait du futur album Return Of The Dream Canteen. Il s’agit d’un titre en hommage au guitar hero Eddie Van Halen.