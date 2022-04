Le guitariste Jakob Bro, lumineux, dramatique et hypnotique

Le guitariste danois Jakob Bro est né au Danemark en 1978. Son père était à la tête d’un big band dans lequel il commence à jouer du tambourin avant même de savoir marcher. Plus tard, il passe de la trompette à la guitare après avoir découvert la musique de Jimi Hendrix.

Jakob étudie ensuite à la Royal Academy of Music du Danemark, à la Berklee School de Boston et à la New School de New York. Bro est un ancien membre de l’Electric Bebop Band de Paul Motian et il joue également avec le Tomasz Stanko Quintet, parallèlement à ses projets en tant que leader. Parmi les albums sur lesquels il a enregistré, il a collaboré notamment avec Bill Frisell, Lee Konitz, Kenny Wheeler, Paul Bley, Mark Turner, Kurt Rosenwinkel…