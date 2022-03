Le guitariste Guillaume Vierset présente son nouveau projet ‘'Lightmares’' dans Classic 21 Lounge

Retrouvez Guillaume Vierset au micro de Patrick Bivort ce 12 mars à 21h sur Classic 21. Après un premier album en hommage aux songwriters, puis un second qui sent bon le sable chaud de Californie, Guillaume Vierset et son Harvest Group reviennent avec un enregistrement plus énigmatique qui nous emmène entre rêve et réalité : ‘Lightmares’.

Guillaume commence la guitare à l’âge de 7 ans sous l’influence de son père, guitariste de country. Il étudie la guitare classique puis le jazz à l’Académie de Huy et à l’Académie de Amay. Il poursuit ses études au Conservatoire Royal de Bruxelles. En 2015, il sort son premier album (" New Feel ", Igloo Records) aux commandes du " LG Jazz Collective ", septet réunissant la jeune garde du jazz belge et devenu l’un des groupes les plus en vue de la nouvelle scène du jazz du plat pays. L’album, écrit et arrangé par le leader, est un total succès et sera récompensé par un Octave de la musique (" best jazz album ") en 2016. Acclamé par la critique belge et internationale, le groupe monte en puissance, et s’impose comme une référence.

Harvest Group est l’un des projets du guitariste. Si son univers musical est hétéroclite (notons son projet jazz/rock ‘Edges’encore tout chaud et ses nombreuses implications dans des projets indie/pop), l’univers d’Harvest est tout à fait singulier et reconnaissable dès la première écoute. Il nous berce de son jazz imprégné de folk, d’une touche de rock mais surtout d’une bonne dose d’onirisme ; les compositions visuelles qui illustrent les albums en sont très représentatives. C’est dans ce décor que le troisième album d’Harvest nous emmène à nouveau, avec pour toile de fond cette zone trouble qui sépare le jour et la nuit, l’ombre et la lumière, le rêve et la réalité…