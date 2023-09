Le guitariste et compositeur Jacques Stotzem présente son nouvel album "Histoire sans mots"

Jacques est venu nous présenter son nouvel album, le 18e du nom " Histoire sans mots ", 10 compositions où se mêlent ballades et titres plus cadencés et où règne une maîtrise technique toujours aussi affûtée et impressionnante. Le guitariste verviétois sillonnera l’Europe entière pour répandre son fingers picking savoureux aux oreilles attentives.