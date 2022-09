Le guitariste des Foo Fighters sort un titre solo

Il l’a enregistré à Nashville, en même temps que " Long, Long Year ", un titre qui nous arrivait au mois de juillet. Les deux morceaux sont signés par le producteur Vance Powell. "Born & Raised " a été écrit dans la ville natale de Chris Shifflet à Santa Barbara.

Il a ensuite fait équipe avec Jack Lawrence (The Raconteurs, Jack White, Wanda Jackson), le batteur Julian Doro (Eagles of Death Metal, The Whigs), le claviériste Mike Webb et le guitariste de pedal steel Luke Schneider.

“Mon voyage à Nashville en mars 2021 m’a permis d’enregistrer mes premiers titres solo depuis l’album de 2019 Hard Lessons,” a dit le musicien.

“J’avais peu voyagé avec la pandémie et j’étais un peu nerveux de me retrouver avec le producteur et tous ces musiciens que je ne connaissais pas vraiment. Nous nous sommes présentés dans la plus pure tradition de Nashville et tout a été bouclé en quelques heures. Vance a été incroyable et m’a fait sentir comme à la maison. Et le groupe qu’il avait composé a fonctionné à merveille. "

D’autres titres sont attendus dans les mois qui viennent.

Les Foo Fighters étaient sur la scène du stade de Wembley le 3 septembre pour la première soirée de concerts en hommage à Taylor Hawkins. Une deuxième date est prévue à Los Angeles ce 27 septembre.