Le guitariste des Foo Fighters dévoile son single en solo

Lost at Sea a été enregistré principalement à Nashville avec le producteur Jaren Johnston des Cadillac Three. Les autres collaborateurs de l'album sont les guitaristes Charlie Worsham, Tom Bukovac et Nathan Keeterle.

Avec son ton décontracté, sa section rythmique traînante et ses touches country rock, Shiflett a affectueusement qualifié "Damage Control" de "Ska-mericana".

"Je joue la ligne de guitare des Clash, puis il y a Charlie Worsham avec la guitare acoustique et le banjo, et Nate Ketterlee qui apporte les effets sonores effrayants", explique-t-il à Consequence. "Je ne pense pas avoir expliqué d’où vient mon inspiration musicale aux autres gars lorsque nous avons enregistré les pistes de base, mais c'est la beauté de la chose - nous l'entendons tous différemment et je ne voulais pas trop influencer ce qu'ils ont fait. "

"Damage Control" fait suite aux précédents singles "Dead and Gone" et "Black Top White Lines", qui figurent également sur Lost at Sea.