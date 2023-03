Le guitariste de Snow Patrol, Nathan Connolly, nous offre un single solo

Nathan Connolly a commencé à travailler sur ce premier album en 2017 avec le producteur Rocky O'Reilly. Le projet a été achevé au début de l'année 2021 après le break imposé par le lockdown qui a interrompu les plans de tournée de Snow Patrol. Il a déclaré que "bien que l'album ne parle pas de la maison, je me suis senti obligé de l'y faire".

Connolly a décrit l'album comme "une tentative de comprendre, de donner un sens et de travailler sur les événements qui m'ont conduit à ce que je suis aujourd'hui : chagrin d'amour, regret, coût émotionnel, paternité".

Il avait aussi travaillé à un autre projet parallèle, Little Matador, avec un EP éponyme sorti en 2014, mais cet album marque un nouveau chapitre pour lui.

Bien qu'il s'agisse d'un projet solo, ce premier album est le fruit d'une collaboration avec Simon Neil de Biffy Clyro, mais aussi Ailbhe Reddy, et des collaborateurs de longue date comme Dave et Herb Magee, Stephen Leacock et Gavin Fox.

La sortie de The Strange Order Of Things est prévue pour le 21 avril.