Le guitariste de Rage Against the Machine plaqué par la sécurité en plein concert

Une performance du groupe de rock américain Rage Against the Machine a été gâchée par un incident inhabituel ce samedi.

Alors que le groupe entamait leur classique "Killing in the Name" lors de leur dernier concert à la Scotiabank Arena de Toronto, au Canada, un homme vêtu d'un T-shirt rouge s'est précipité sur la scène. Un agent de sécurité a tenté de l'arrêter, mais dans le processus, il a accidentellement attrapé et assommé le guitariste Tom Morello et celui-ci est tombé de la scène.

Le chanteur Zack de la Rocha a remarqué l'incident et a immédiatement crié à la foule : " Attendez ! Attendez ! "

La représentation a été temporairement interrompue, mais heureusement, plus de peur que de mal : peu de temps après la chute, Morello a pu remonter sur scène en levant les bras en l'air. "Nous vous aimons, mais ne faites pas ça", a déclaré le chanteur Zack de la Rocha au public avant de reprendre le concert.