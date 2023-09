Le guitariste de Pearl Jam, Mike McCready, travaille à un opéra rock en hommage à Chris Cornell et à la scène Grunge de Seattle

Le guitariste de Pearl Jam, Mike McCready, a expliqué qu’il s’inspirait de son expérience de la scène grunge de Seattle pour écrire un nouvel opéra rock. Dans une interview accordée à Guitar World, le musicien a déclaré que le projet était inspiré par Chris Cornell (et qu’il lui rend aussi hommage), le défunt chanteur de Soundgarden, qui était avec McCready dans le supergroupe Temple of the Dog.

"Je le considère comme l’un des plus grands chanteurs et auteurs-compositeurs de tous les temps, en plus d’être un ami", a déclaré McCready à propos de Cornell. "J’adore Chris et je travaille sur un petit projet concernant la scène de Seattle, une sorte d’opéra rock musical. Il sera juste question de mon expérience de la scène musicale de Seattle, et il en fait partie".

Le mois dernier, Mike McCready a partagé le premier aperçu de cet opéra rock en postant sur Instagram une performance live d’un hommage à Cornell intitulé "Crying Moon". Il a déclaré à Guitar World qu’il envisageait d’en faire "un disque et peut-être une sorte de scène ou de pièce de théâtre".