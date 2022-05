Le guitariste d’Extreme engage Stone Temple Pilots et Bush pour jouer dans un volcan

Les deux groupes ont été choisis pour jouer dans un volcan portugais.

Et c’est le guitariste Nuno Bettencourt d’Extreme qui a choisi les deux groupes de grunge pour inaugurer cet événement qui se tiendra sur deux jours dans le Sete Citades, un volcan du Portugal situé dans les Açores sur l’île de Sao Miguel. Sa dernière éruption remonte à 1880.

Cet événement caritatif, l'Atlantis Concert for Earth, sera présenté par l’ex Pussycat Dolls Nicole Sherzinger. Stone Temple Pilots jouera le 22 juillet tandis que Bush se produira le lendemain.

Dans un communiqué, on peut lire : "L’Atlantis Concert for Earth est à la fois un concert et une célébration mondiale de la préservation de la Nature qui utilise le langage universel et le pouvoir de la musique pour présenter l’incroyable travail des principaux défenseurs de l’environnement et des organisations du monde entier – les véritables 'Rockstars pour la Terre' […]"

"Il est temps d’arrêter d’expliquer à tout le monde comment nous allons tous mourir, mais plutôt de montrer comment nous allons tous vivre."

Un "concert virtuel" de Sting est également au programme de l’événement.