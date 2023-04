Le guitariste d’Aerosmith en solo

"Fortunate One" est l’une des six nouvelles chansons qui se retrouveront sur Sweetzerland Manifesto MKII, les quatre autres titres étant des prises de voix et des mixages alternatifs du premier Sweetzerland Manifesto. De nouvelles versions de titres interprétés par Robin Zander de Cheap Trick, David Johansen des New York Dolls et le chanteur-guitariste britannique Terry Reid y figureront. Robin Zander refait une apparition sur un nouveau morceau ("Suck It Up") et Gary Cherone (Extreme, Van Halen) chante sur "Quake".

"Nous avions tellement de chansons et avec tout ce qui se passait avec The [Hollywood] Vampires, Aerosmith, le COVID, plus de tournée, cette musique continuait à me trotter dans la tête", explique Joe Perry. "C’était comme le moteur d’un train qui n’allait pas s’arrêter. Je voulais sortir ces titres, et l’idée de les ajouter à une édition vinyle ou à une version de luxe s’est transformée en MKII. J’ai tendance à penser en termes d’albums. Le premier avait une certaine ambiance, et MKII est un peu plus rock. Je le préfère presque. C’est l’un de ces disques que je peux jouer d’un bout à l’autre en live."

Une grande partie des morceaux qui figurent sur ces deux albums a été écrite dans la maison d’un autre membre d’Hollywood Vampires, Johnny Depp, en 2017. Ce dernier est crédité en tant que producteur exécutif, avec Jack Douglas, le producteur attitré d’Aerosmith. Bruce Witkin et les fils de Joe Perry, Tony et Roman, ont également contribué à la production.

Avant ce nouvel album, le groupe du guitariste, le Joe Perry Project, prend la route pour une courte tournée de printemps aux États-Unis.