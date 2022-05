Le Guide Michelin dévoile son palmarès : Marius Bosmans fait son entrée dans le club des chefs étoilés

A seulement 29 ans, le chef a accueilli la nouvelle avec joie, bien sûr, et sérénité. Et l’envie de se surpasser. Pas question de se reposer sur ses lauriers, le chef fourmille déjà de projets.

Le Château de Vignée, à Villers-sur-Lesse, a fait preuve de flair en recrutant le chef Marius Bosman il y a une petite année. L’objectif était l’excellence. C’est donc avec satisfaction et fierté que l’équipe a appris la nouvelle. Même si depuis quelque temps, l’étoile fait polémique, elle reste le Graal de la cuisine pour de nombreux chefs et restaurants. Maintenant, il faudra gérer cette notoriété nouvelle. Et conserver ce niveau d'excellence. Ce qui se traduira peut-être par de nouveaux engagements pour assurer un service irréprochable, répondre aux attentes - et exigences - d’une nouvelle clientèle, et épauler le chef dans ses nouveaux défis. Nul doute que de nombreux talents souhaiteront de rejoindre l’équipe.