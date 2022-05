Le guide Michelin Belgique-Luxembourg sort aujourd’hui, en format uniquement digital : "A terme, ça va finir par faire des dégâts"

Aujourd’hui sort le guide Michelin dédié à la Belgique et au Luxembourg. La cérémonie des étoiles aura lieu ce midi au Théâtre Royal.

"On a environ en tout entre 130 et 140 restaurants qui disposent d’une étoile, ce qui, au regard des milliers de restaurants qu’il y a en Belgique, est très peu, rappelle Carlo de Pascale. C’est quelque chose qui apporte clairement la clientèle. Quand on dit restaurants étoilés, le prestige de l’étoile est toujours là".

"Le nombre d’étoiles n’est pas forcément représentatif de la qualité de la gastronomie d’un pays, tempère-t-il. En Belgique, on mange bien. Mais en Wallonie, on n’a pas un seul trois étoiles. À Bruxelles, on en a plus. On risque de perdre des étoiles à Bruxelles aujourd’hui. Il y a Bon-Bon qui ferme. Donc il y a deux étoiles qui s’en vont, je ne sais pas s’ils vont être remplacés. Mais ça n’enlève rien au fait que notre capitale a un niveau gastronomique et culinaire qui est excellent".