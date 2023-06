Le guide le Beau Vélo de RAVeL 2023 est sorti

Un guide qui raconte mais qui fait aussi bien évidemment découvrir de nombreux lieux, traditions, produits du terroir, collectionneurs, etc. :

Couvin et la caverne de l’Abîme ; Vaux sur-Sûre et son art funéraire typique ; Gembloux et ses sorcières ; Mons et son circuit Van Gogh ; Silly et sa brasserie ; Hannut et Yvette la collectionneuse de boîtes, Auderghem et son jardin Jean Massart ; Bastogne et sa ferme des bisons.