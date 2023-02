Le guide facile pour trouver le câble USB parfait - ON N’EST PAS DES IENCLI (épisode 14)

Fini les câbles USB qui sont tous différents avec des fonctionnalités pas toujours très claires. Désormais, on passe à l’USB-C. Avec l’obligation de la connectique unique imposée par l’Union Européenne, tout devrait être simplifié mais ce n’est pas le cas. Les déclinaisons d’USB-C sont toujours présentes et on n’y comprend plus rien.

Quel câble USB-C acheter ? Comment choisir le bon USB-C adapté à votre utilisation ? Comment éviter la surconsommation en achetant un cable pas adapté ? Aurélien et Gauthier nous explique tout dans cet épisode pour identifier le câble USB-C ultime, celui qu’on gardera pendant des années.