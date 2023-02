Le Guide du Routard a 50 ans : quels sont les ingrédients de son succès ?

En 1975, le Routard passe chez Hachette et tout s'accélère. Le guide va se décliner en quatre tomes : l'Afrique, l'Europe, les Amériques et l'Asie. L'année suivante, la collection passe à six titres. Peu à peu, le tirage augmente et atteint le premier million d'exemplaires après 10 ans.

L'époque change, tout comme notre manière de voyager. Les premiers vols charters apparaissent, des vols low cost à prendre depuis Bruxelles. Ils sont interdits en France.

"La plaque tournante des premiers charters européens, c'était une société belge, la Sytour, qui regroupait plein d'agences belges, en particulier la TEJ - Tourisme, étudiants, jeunesse, qui était l'agence de voyage des étudiants et des universitaires -, et plein d'agences françaises. Donc les Français commençaient à s'intéresser au bout du monde, mais s'il y a une ville qu'on connaissait tous, c'était Bruxelles !", souligne Philippe Gloaguen.