Le guichet en ligne de l'administration wallonne évolue et devient MaWallonie.be

Le gouvernement wallon a validé, jeudi, la mise en œuvre du projet "Digitalisation du secteur public wallon". Dans ce cadre, le guichet en ligne régional "Mon Espace" va bénéficier de nouvelles fonctionnalités et devenir "MaWallonie.be".

Cette nouvelle plateforme de services numériques proposera notamment aux citoyens et aux entreprises l'affichage de données personnelles utiles pour l'usager; la mise à disposition de documents personnels; des démarches et des informations et recommandations personnalisées; un accès aux services 7 jours/7, depuis n'importe quel terminal, avec une présentation des démarches adaptées au contexte d'utilisation ou encore une mise à disposition de services proposés par d'autres partenaires comme les communes ou les autres niveaux de pouvoir.

Dès l'année prochaine, l'affichage des données personnelles pour les citoyens et les entreprises sera disponible. La plateforme offrira l'ensemble de ces services innovants en 2024.

"Derrière 'MaWallonie.be', il y a un énorme travail de simplification administrative avec la création d'une plateforme mutualisée de traitement et de paiement des subsides. Il existe aujourd'hui plus de 90 logiciels de gestion des subsides au sein de l'administration wallonne. Une telle multiplicité constitue un obstacle majeur à un traitement homogène et rapide des subventions", a souligné la ministre wallonne de la Fonction publique, Valérie De Bue (MR).

"Nous reconstruisons une administration autour de la qualité de service et de l'efficacité. L'objectif est d'amener, à l'horizon 2024, MaWallonie.be au niveau de ce que proposent les pays scandinaves ou l'Estonie: une palette de services extrêmement larges, prédictifs et personnalisés", a-t-elle ajouté.