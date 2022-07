Le Grunge : il semblerait que tout commence à Seattle…

Seattle, la ville au terreau fertile, notamment dans un courant qui sera une source d’influence pour le grunge, et ce, grâce à la présence de deux groupes piliers de ce que l’on qualifiera de Garage-Rock, les Wailers (à ne pas confondre avec le groupe de Bob Marley) mais aussi et surtout The Sonics.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le Grunge a existé bien avant Nirvana qui n’en est pas du tout l’inventeur, c’est le groupe qui le popularisa au niveau mondial débuts des années 90. Quand on parle des pionniers du grunge ce sont deux noms qui sont cités, d’une part Green River et de l’autre The Melvins. Et en 1984, un autre groupe voit le jour et deviendra bien connu du grand public dans les années 90, c’est Soundgarden.