Le grunge de retour avec un super groupe ?

3rd Secret, c’est le nom d’un album mais aussi du groupe réunissant notamment des membres de Soundgarden, Nirvana et Pearl Jam.

Krist Novoselic (bassiste de Nirvana), Kim Thayil (guitariste de Soundgarden), Matt Cameron (batteur de Soundgarden et Pearl Jam) s’adjoignent les talents de Bubba Dupree (guitariste de Void) et des chanteuses Jennifer Johnson et Jillian Raye pour former ce super groupe.

Le LP, du même nom que le groupe, a été divulgué ce lundi soir sans crier gare sur les plateformes de streaming, surprenant les fans. Il a été produit et mixé par Jack Endino, l’un des producteurs qui a façonné le son grunge à son éclosion. Ce nouveau groupe s’est aussi produit lors d’un show secret au musée de la Pop Culture à Seattle, comme en témoigne le post de Matt Cameron ci-après :