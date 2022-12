Le groupuscule complotiste démantelé en Allemagne était armé et potentiellement dangereux, indique la police

Le groupuscule complotiste démantelé mercredi en Allemagne, qui projetait de renverser les institutions démocratiques, disposait de nombreuses armes et était donc potentiellement dangereux, a indiqué jeudi le chef de la police criminelle.

"Nous avons quand même un mélange dangereux de personnes qui suivent des convictions irrationnelles, certaines avec beaucoup d’argent, d’autres en possession d’armes et avec un plan qu’elles veulent mettre en œuvre […] et c’est pour ça que c’est dangereux et c’est pour ça que nous sommes intervenus", a expliqué sur la chaîne publique ARD le chef de l’Office fédéral de la police criminelle (BKA), Holger Münch.

De l’arbalète jusqu’à des fusils et des munitions

"Les perquisitions le montrent aussi", avec des armes découvertes dans 50 des lieux perquisitionnés, allant de "l’arbalète jusqu’à des fusils et des munitions et cela montre que ce n’est pas inoffensif", a-t-il détaillé.

D’autres interpellations sont susceptibles d’intervenir, selon lui. "Nous avons identifié d’autres personnes dont nous ne savons pas encore exactement quel est leur statut par rapport à ce groupe", a expliqué M. Münch.

L’enquête vise au total 54 personnes. Parmi elles, 25 ont été interpellées lors du coup de filet mercredi matin dans l’enquête sur cette cellule, nourrie à l’idéologie des "Reichsbürger", les "Citoyens du Reich", une mouvance extrémiste qui a pris de l’ampleur avec les restrictions sanitaires.

Pour pénétrer violemment dans le Bundestag allemand

La justice les soupçonne d'"avoir fait des préparatifs concrets pour pénétrer violemment dans le Bundestag allemand", la chambre des députés à Berlin, "avec un petit groupe armé", selon un communiqué du parquet. Un scénario qui rappelle l’assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump aux Etats-Unis en janvier 2021.

"Il ne faut pas supposer qu’un groupe comprenant quelques dizaines (de membres), peut-être quelques centaines, est en mesure de remettre réellement en question le système étatique en Allemagne", a toutefois tempéré M. Münch.

Le groupe était sous surveillance "depuis le printemps de cette année", a de son côté précisé sur RTL Thomas Haldenwang, chef de l’Office fédéral de la protection de la Constitution (renseignement intérieur).

"C’est la première fois qu’une mise en réseau à l’échelle nationale avait lieu avec des plans très concrets", a-t-il ajouté, soulignant qu’il y avait "des plans pour renverser le gouvernement, des plans pour effectivement mettre en œuvre un renversement".

La mouvance des Reichsbürger compte, selon lui, environ 21.000 personnes. "Nous estimons que 10% sont orientés vers la violence".