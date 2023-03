Le groupement de redéploiement économique liégeois se… redéploie

C’est le retour de "l’union sacrée des forces vives liégeoises". Ça vous a un petit air de déjà-vu, du temps des rencontres Cools-Gol-Grafé; ça vous joue une petite musique nostalgique de l’époque où il a fallu se battre pour obtenir une gare de train à grande vitesse, mais les promoteurs du GRE s’en défendent : ce n’est pas un machin, un bidule, un truc de plus ; c’est un lieu de rencontre où des mandataires politiques, des décideurs économiques, scientifiques, académiques, vont tenter de définir une stratégique de développement territorial, à l’échelle de la province.

Comme l’explique l’un des initiateurs de la relance du GRE, Pierre-Yves Jeholet, "on ne se parlait plus, à Liège, depuis l’affaire Nethys, les partis se regardaient en chiens de faïence, n’osaient plus discuter de projets ; pour l’avenir de la région liégeoise, il est temps de tourner la page, de retrouver la confiance pour porter ensemble des dossiers à d’autres niveaux de pouvoir, dans une nouvelle gouvernance, et une nouvelle transparence".

C’est au cours d’une sorte de "grand-messe", qui a rassemblé quatre cents personnes ce mercredi soir, que ce new-GRE a été lancé. Pas encore très concret, et pour cause, puisqu’il s’agit dans un premier temps de susciter l’adhésion, avant de définir un cap. Avec un triple objectif : augmenter le taux d’emploi, accroître l’attractivité et accélérer la décarbonation de l’économie liégeoise. Avec une ambition : devenir la métropole de la connaissance et du savoir. Vaste programme…