Le groupe Yes rend hommage à Alan White

Alan White de Yes nous a quittés, la semaine dernière, lui aussi. Le batteur de Yes a succombé à 72 ans à une courte maladie.

Les hommages nombreux n’ont pas tardé à arriver, notamment de Yoko Ono, Carl Palmer, Rick Wakeman, Mike Portnoy, John Lodge, Oliver Wakeman, Geoff Downes, Peter Frampton, Gary Kemp, Vernon Reid, Questlove (The Roots), Chris Slade (ex-AC/DC), Mike Scott (The Waterboys), Annie Haslam (Renaissance), Steve Stevens (Billy Idol), Todd La Torre (Queensryche), Haken,…

Cette fois, c’est le groupe Yes qui a tenu à honorer sa mémoire : Steve Howe et Geoff Downes lui ont dédié la tournée en Angleterre, pour les 50 ans de sortie de l’album Close To The Edge.

" C’est avec beaucoup de tristesse que je me joins aux autres membres de Yes pour souligner le décès de notre très cher ami et batteur, Alan White", a dit Howe. "Il a donné ses meilleures années au groupe et a été un vrai passionné et un professionnel déterminé jusqu’à la toute fin".

"Il était naturellement gentil et aimant, avec sa personnalité douce et pacifiste, et sa grande générosité, ce qui l’a rendu si populaire auprès de ses amis et de tous ceux qu’il rencontrait."

"C’est avec une immense tristesse que j’ai appris la nouvelle du décès de mon cher ami et compagnon de musique Alan White," ajoute Downes. "Il était vraiment l’un des plus grands hommes que j’ai rencontrés. Honnête, loyal, passionné, attentionné, gentil, généreux, prévenant, charitable, drôle – tant de superlatifs, trop nombreux pour le mentionner – tout simplement, un homme de haut niveau et l’un des meilleurs. Et bien qu’il ait vécu pendant de nombreuses années dans sa ville natale de Seattle, il n’a jamais perdu cet esprit, cette ironie et ce charme de Geordie."

" En tant que musicien, il était unique en tous points, et sa technique puissante a influencé des générations entières de batteurs et de percussionnistes – une légende absolue dans le vrai sens du terme. C’était un plaisir de partager la même scène avec lui, il jetait souvent un coup d’œil au-dessus du clavier avec un petit sourire, mais tout en posant ce groove solide et complexe comme lui seul pouvait le faire. C’était Alan – un génie qui ne s’est jamais pris trop au sérieux."

"Nous avons tellement ri ensemble, nous sommes devenus très proches et nous nous sommes toujours occupés les uns des autres au point où ils ont commencé à nous appeler " le bizarre couple "!"