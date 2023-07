Le Groupe Wagner : qui est vraiment le bras militaire clandestin du Kremlin ?

Une tablette retrouvée est un trésor d'information sur le groupe des soldats de Wagner. Et pourtant, en 2020, Poutine nie la présence de troupes russes en Lybie. Et ce n'est que depuis l'année dernière avec le conflit ukrainien, que les russes ont entendu parlé de ce groupe et du patron de Wagner. Mais les missionnaires libyen confirment que des mercenaires russes sont toujours sur les terre libyennes. Le fondateur du groupe des soldats de Wagner: Dmitri Outkine.

Mais les preuves sont trop évidente et Vladimir Poutine ne peut nier plus longtemps sa complicité avec le Groupe Wagner et son chef Dmitri Outkine. Un groupe "sans foi ni loi" qui bafoue les droits de l'homme. Dorénavant le travail collaboratif entre l'armée russe et ce groupe privé de mercenaire est évident, ainsi que ses relations étroites avec le Kremlin, et particulièrement avec le ministère de la défense, qui finance le groupe de Dmitri Outkine.

Nos invités : Nicolas Gosset, chercheur au Centre d’études de sécurité et défense de l’IRSD, spécialiste de la Russie, des anciens mondes soviétiques et Amandine Dusoulier, chercheuse en relations internationales, observatrice Russie à l’Observatoire Pharos.